«Ночные Снайперы» выпустили студийную версию песни «Бог ушел»

В конце октября Диана Арбенина опубликовала видеоролик, в котором исполнила новый трек под гитару. Теперь же композиция «Бог ушёл» выпущена с полноценной аранжировкой.

В песне автор признаётся, что не понимает, что происходит с людьми - совесть многих из них «под наркозом», а душа «ослепла». Арбенина убеждена, что сейчас «уже не важно, кто уехал, а кто – дома».

«Бог ушёл из города и скрылся меж холмами. Что же будет, люди, что же будет, люди, с нами?» - задаётся вопросом автор.

Новая песня «Ночных Снайперов» «Бог ушёл» доступна на всех музыкальных платформах.

Ранее Диана Арбенина заявила, что в Томске без объяснения причин отменили концерт «Ночных Снайперов», который должен был пройти 23 ноября, сообщает RT.

