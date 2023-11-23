«Ночные Снайперы» выпустили студийную версию песни «Бог ушел»
Группа «Ночные Снайперы» официально представила свою новую песню «Бог ушёл», сообщает «Радиоточка НСН».
В конце октября Диана Арбенина опубликовала видеоролик, в котором исполнила новый трек под гитару. Теперь же композиция «Бог ушёл» выпущена с полноценной аранжировкой.
В песне автор признаётся, что не понимает, что происходит с людьми - совесть многих из них «под наркозом», а душа «ослепла». Арбенина убеждена, что сейчас «уже не важно, кто уехал, а кто – дома».
«Бог ушёл из города и скрылся меж холмами. Что же будет, люди, что же будет, люди, с нами?» - задаётся вопросом автор.
Новая песня «Ночных Снайперов» «Бог ушёл» доступна на всех музыкальных платформах.
Ранее Диана Арбенина заявила, что в Томске без объяснения причин отменили концерт «Ночных Снайперов», который должен был пройти 23 ноября, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru