Умерла сестра кинорежиссера Андрея Тарковского
Дочь великого российского поэта Арсения Тарковского и сестра кинорежиссёра Андрея Тарковского Марина скончалась на 90-м году жизни. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала экс-заместитель начальника департамента культуры Ивановской области Надежда Свиязова.
По её словам, Марина Тарковская являлась «вдохновителем и стержнем» кинофестиваля «Зеркало», а также автором многих книг об отце и брате.
«Удивительный человек, таких просто единицы... Поистине невосполнимая утрата», - заключила Свиязова.
Ранее на 83-м году жизни умерла член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru