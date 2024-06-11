Умерла сестра кинорежиссера Андрея Тарковского

Дочь великого российского поэта Арсения Тарковского и сестра кинорежиссёра Андрея Тарковского Марина скончалась на 90-м году жизни. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала экс-заместитель начальника департамента культуры Ивановской области Надежда Свиязова.

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По её словам, Марина Тарковская являлась «вдохновителем и стержнем» кинофестиваля «Зеркало», а также автором многих книг об отце и брате.

«Удивительный человек, таких просто единицы... Поистине невосполнимая утрата», - заключила Свиязова.

Ранее на 83-м году жизни умерла член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Варвара Гертье
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