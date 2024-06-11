Умерла сестра кинорежиссера Андрея Тарковского

По её словам, Марина Тарковская являлась «вдохновителем и стержнем» кинофестиваля «Зеркало», а также автором многих книг об отце и брате.

«Удивительный человек, таких просто единицы... Поистине невосполнимая утрата», - заключила Свиязова.

Ранее на 83-м году жизни умерла член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова, сообщает RT.

