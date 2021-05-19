Умерла Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино»

Актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино», умерла на 54-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк.

Он рассказал, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым женщина боролась с 2018 года.

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Роль Мальвины стала для Татьяна Проценко единственной работой в кино. В фильм она попала случайно, а после выхода ленты «Приключения Буратино» на девочку обрушилась слава.

Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, занималась компьютерной версткой, работала редактором на ТВ, в СМИ.


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