Умерла сыгравшая в «Сиянии» Стэнли Кубрика актриса Шелли Дюваль
Американская актриса кино и телевидения Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Её партнёр Дэн Гилрой рассказал изданию, что Дюваль умерла во сне в своём доме в городе Бланко в Техасе. По его словам, причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом.
Одной из самых известных ролей Дюваль является супруга писателя Джека Торренса (Джек Николсон) Венди из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» (1980). Также других работ критики в первую очередь отмечают фильм «Энни Холл» Вуди Аллена (1977), а также «Три женщины» Роберта Олтмена (1977), за которую на Каннском кинофестивале она получила приз лучшей актрисе.
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