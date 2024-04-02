Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова
Актриса Татьяна Конюхова скончалась в российской столице в возрасте 92 лет, Печальная информация появилась на сайте Союза кинематографистов России. Там отметили, что Народная артистка РФ длительное время болела.
Как отметили в Союзе кинематографистов, в памяти зрителей, коллег и поклонников Татьяна Георгиевна навсегда запомнится «яркой, талантливой, любимой актрисой», которая дарила радость и свет.
Татьяна Конюхова родилась 12 ноября 1931 года в Ташкенте, в семье военнослужащего. Её родители были родом из Полтавской губернии. Детство её прошло в городе Каттакургане Самаркандской области. В 1946 году отца направили на работу в Ригу.
Сразу после окончания школы приехала в Москву и с первой попытки сумела поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии. На счету актрисы множество киноролей. Среди наиболее известных работ Конюховой: «Майская ночь или утопленница», «Над Тиссой», «Карьера Димы Горина», «Женитьба Бальзаминова».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», последней работой актрисы в кино стала роль Вероники Витольдовны в сериале «Хранимые судьбой» (2011 год).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru