Актер из «Американского психопата 2» умер после пересадки легких
Канадский актер и режиссер Чарльз Оффисер умер в своем доме в Торонто в возрасте 49 лет, сообщают СМИ.
Смерть наступила из-за осложнений после операции по пересадке легких. Актер перенес ее в феврале 2023 года.
Оффисер дебютировал в кино и на телевидении в 1999 году. Он сыграл в фильмах «Американский психопат 2», «Офицер полиции», «Убийство в чужом городе» и других. В качестве режиссера принимал участие в создании порядка 30 проектов.
Накануне в возрасте 82 лет умер американский актер Райан О'Нил. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Артура Хиллера «История любви», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru