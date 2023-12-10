Актер из «Американского психопата 2» умер после пересадки легких

Смерть наступила из-за осложнений после операции по пересадке легких. Актер перенес ее в феврале 2023 года.

Оффисер дебютировал в кино и на телевидении в 1999 году. Он сыграл в фильмах «Американский психопат 2», «Офицер полиции», «Убийство в чужом городе» и других. В качестве режиссера принимал участие в создании порядка 30 проектов.

Накануне в возрасте 82 лет умер американский актер Райан О'Нил. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Артура Хиллера «История любви», передает «Радиоточка НСН».

