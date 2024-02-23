Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Константин Капитан
Российский шоумен и актер кино и сериалов Константин Капитан ушел из жизни в возрасте 56 лет.
Информация о смерти артиста появилась в его аккаунтах в соцсетях. Причина ухода из жизни не названа.
В некрологе говорится, что Капитан оставил после себя уникальное творческое наследие.
Актер родился в 1967 году в Братске. Сниматься в кино начал в 1990-е годы. Массовому зрителю известен по сериалам «Улица разбитых фонарей», «Тайны следствия» и другим.
Ранее стало известно о смерти в возрасте 84 лет актрисы Тамары Колесниковой. Она снималась в сериалах «Зимняя вишня», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других, передает «Радиоточка НСН».
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