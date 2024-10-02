Умер звезда фильмов «Крепкий орешек 2» и «Бой с тенью» Джон Эймос
Американский актер Джон Эймос умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях его сын Кей Си Эймос.
По его словам, артист ушел из жизни по естественным причинам еще 21 августа.
«Он прожил хорошую жизнь. Его наследие будет жить в его выдающихся актерских работах на телевидении и в кино», — отметил Кей Си.
Джон Эймос известен по ролям в сериалах и фильмах, в том числе «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Добрые времена», «Крутой Уокер», «Поездка в Америку», «Крепкий Орешек 2» и «Доктор Дулиттл 3». Американский артист также снимался в российском кино, он сыграл в картинах «Личный номер» и «Бой с тенью». Кроме того, Эймос играл на Бродвее и занимался музыкой: в 2009 году он выпустил свой кантри-сингл.
Ранее в возрасте 89 лет умерла британская актриса Мэгги Смит, напоминает Ura.ru.
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