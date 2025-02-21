Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

С 1998 по 1999 год Михайлов работал ведущим на «Эльдорадио», а в 2003 году создал концепцию эфира и запустил «Дорожное радио», где до 2023 года занимал должность программного директора.

«Команда «Европейской медиагруппы» выражает соболезнования родным и близким Андрея Михайлова. Это большая утрата для каждого из нас», - говорится в сообщении.

Причину смерти в «Европейской медиагруппе» не назвали. По данным Telegram-канала Shot, это последствия онкологии - рак у Михайлова нашли 2023 году, а в прошлом году состояние медиаменеджера ухудшилось.

Ранее в возрасте 69 лет умер телеведущий, режиссёр и педагог ВГИКа Виктор Азеев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».