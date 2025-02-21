Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов
Создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Европейская медиагруппа», в состав которого входит радиостанция.
С 1998 по 1999 год Михайлов работал ведущим на «Эльдорадио», а в 2003 году создал концепцию эфира и запустил «Дорожное радио», где до 2023 года занимал должность программного директора.
«Команда «Европейской медиагруппы» выражает соболезнования родным и близким Андрея Михайлова. Это большая утрата для каждого из нас», - говорится в сообщении.
Причину смерти в «Европейской медиагруппе» не назвали. По данным Telegram-канала Shot, это последствия онкологии - рак у Михайлова нашли 2023 году, а в прошлом году состояние медиаменеджера ухудшилось.
Ранее в возрасте 69 лет умер телеведущий, режиссёр и педагог ВГИКа Виктор Азеев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вряд ли ему что-то светит»: Собянин о возможном возвращении Renault в Россию
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 250 солдат и БМП «CV-90»
- Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов
- Песков: В Кремле не планируют специальных мероприятий в годовщину начала СВО
- Слава и письмо из рехаба: Вышел фильм о лидере группы «Три дня дождя»
- На Кубани демонтаж танкера «Волгонефть-239» выполнили на 50%
- Актриса Фатеева обвинила домработницу в краже
- СМИ: В порту Новороссийска столкнулись два судна
- Хинштейн: ВСУ обстреляли сельсовет села Козино
- Шольц: До прекращения огня на Украине еще далеко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru