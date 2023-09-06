Умер актер и мультипликатор Константин Арефьев

«Не стало Константина Арефьева – талантливого мастера на все руки ... Это был разносторонний, энергичный человек. Память о нем будет жить во многих картинах», — отмечается в сообщении в Telegram-канале студии.

«Союзмультфильм» выразил соболезнования близким коллеги, отмечает телеканал «360».

По данным портала «Кино-театр.ру», причиной смерти Арефьева стали последствия инсульта.

Константин Арефьев родился в 1964 году, артист учился в Ленинградском институте киноинженеров, на курсах художников-аниматоров, а также на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Как художник Арефьев сотрудничал с телеканалами ОРТ, РТР и ТВЦ, создавал клипы и рекламные ролики, работал аниматором в студиях «Союзмультфильм» и «Вигана». Также Константин Арефьев снялся в фильмах режиссера Дмитрия Фролова «Пасечник» и «Психическая атака на Советы».

Ранее стало известно о смерти основателя группы Smash Mouth Стивена Харвелла, музыканту было 56 лет, пишет Ura.ru.

