Умер актер и мультипликатор Константин Арефьев
Актер, режиссер, сценарист и мультипликатор Константин Арефьев умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщила киностудия «Союзмультфильм».
«Не стало Константина Арефьева – талантливого мастера на все руки ... Это был разносторонний, энергичный человек. Память о нем будет жить во многих картинах», — отмечается в сообщении в Telegram-канале студии.
«Союзмультфильм» выразил соболезнования близким коллеги, отмечает телеканал «360».
По данным портала «Кино-театр.ру», причиной смерти Арефьева стали последствия инсульта.
Константин Арефьев родился в 1964 году, артист учился в Ленинградском институте киноинженеров, на курсах художников-аниматоров, а также на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Как художник Арефьев сотрудничал с телеканалами ОРТ, РТР и ТВЦ, создавал клипы и рекламные ролики, работал аниматором в студиях «Союзмультфильм» и «Вигана». Также Константин Арефьев снялся в фильмах режиссера Дмитрия Фролова «Пасечник» и «Психическая атака на Советы».
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