СМИ: продюсер Марк Рудинштейн пережил инсульт

Продюсер Марк Рудинштейн пережил инсульт и находится в московской клинике в предкоматозном состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.

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Неделю назад 75-летний кинематографист был госпитализирован с инфарктом миокарда, инсульт случился во время лечения. По имеющимся данным, в настоящее время Рудинштейн не реагирует на внешние раздражители, врачи подключили зонд для питания.

Состояние продюсера медики оценивают, как тяжёлое, однако борьба его за жизнь продолжается.

Ранее из больницы выписали народного артиста России Иван Краско, который был госпитализирован с подозрением на микроинсульт, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:ЛечениеИнсультМарк Рудинштейн
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