Умер писатель-фантаст Николай Ютанов

Писатель и астроном Николай Ютанов умер на 65-м году жизни, пишет ТАСС со ссылкой на фотожурналиста Павела Маркина.

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Ютанов ушел из жизни в субботу, 23 декабря. Причина смерти не называется.

Писатель родился 16 ноября 1959 года в Ленинграде. В 1981-1990 годах работал в Главной астрономической обсерватории Академии наук СССР.

Ютанов является автором книг «Оборотень» и «Путь обмана». Писатель создал издательство Terra Fantastica, печатавшее произведения братьев Стругацких и других популярных фантастов.

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ФОТО: РИА Новости
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