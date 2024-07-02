Умер Народный артист России Владимир Матвеев

Актёр Владимир Матвеев скончался в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Там отметили, что смерть наступила скоропостижно.

По предварительным данным, речь идёт о сердечном приступе. Владимир Матвеев родился в Тюменской области. В труппу Ленсовета был принят сразу после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1974 году.

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Народный артист России на этой сцене сыграл множество ролей в спектаклях. В кино дебютировал в 1986 году. На счет у Матвеева – более 100 ролей в фильмах, включая сериалы.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за исполнение роли Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский» актёр в 2001 году получил высшую театральную премию Северной столицы и «Золотой софит». Он также удостоен Царскосельской художественной премии и приза зрительских симпатий петербургского общества «Театрал».

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ФОТО: сайт театра имени Ленсовета
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