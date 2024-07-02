Умер Народный артист России Владимир Матвеев

Актёр Владимир Матвеев скончался в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Там отметили, что смерть наступила скоропостижно.

По предварительным данным, речь идёт о сердечном приступе. Владимир Матвеев родился в Тюменской области. В труппу Ленсовета был принят сразу после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1974 году.