Умер Народный артист России Владимир Матвеев
Актёр Владимир Матвеев скончался в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Там отметили, что смерть наступила скоропостижно.
По предварительным данным, речь идёт о сердечном приступе. Владимир Матвеев родился в Тюменской области. В труппу Ленсовета был принят сразу после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1974 году.
Народный артист России на этой сцене сыграл множество ролей в спектаклях. В кино дебютировал в 1986 году. На счет у Матвеева – более 100 ролей в фильмах, включая сериалы.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за исполнение роли Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский» актёр в 2001 году получил высшую театральную премию Северной столицы и «Золотой софит». Он также удостоен Царскосельской художественной премии и приза зрительских симпатий петербургского общества «Театрал».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru