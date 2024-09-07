Умер бразильский композитор и пианист Сержио Мендес
Бразильский композитор и пианист Сержио Мендес, популяризатор жанра босса-нова в мире, умер в США. Об этом пишет портал G1.
«Сержио Мендес скончался в возрасте 83 лет в Лос-Анджелесе, в США, где он жил с 60-х годов», — отмечается в материале.
Информацию подтвердила семья музыканта. Причина смерти пианиста не уточняется.
Сержио Мендес родился в бразильском Нитерое в 1941 году, получил образование в местной консерватории, в 1950-е годы начал выступать в ночных клубах и исполнять музыку в стиле босса-нова. В 1960-х пианист переехал в США.
Самая популярная композиция Мендеса — Mas que nada, которую музыкант выпустил в 1966 году. Всего за свою 60-летнюю карьеру музыкант записал 35 музыкальных альбомов, последний из них вышел в 2020 году. Пианист был обладателем премии «Грэмми» и номинантом на кинопремию «Оскар».
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