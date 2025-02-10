Умер американский писатель Том Роббинс
Писатель Том Роббинс скончался в США в возрасте 92 лет. Как сообщила его супруга в соцсетях, литератор до последних дней сохранял бодрость духа. Перед кончиной он пожелал, чтобы люди чтили его память, знакомясь с его сочинениями.
Том Роббинс стал знаменитым в среде американских хипстеров 1970-х годов. Сам он называл философией своих книг «серьезную игривость». Оба деда писателя были священниками Южной баптистской конвенции. Серьёзное влияние на его творчество оказал писатель и философ Теренс Маккен, с которым он дружил.
Роббинс написал более 10 книг. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», одна из наиболее известных из них - сборник эссе, статей и рассказов под названием «Дикие утки, летящие задом наперед». Роман «Даже девушки-ковбои иногда грустят» был экранизирован режиссером Гасом Ван Сентом с Умай Турман.
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