Умер американский актер Билл Коббс

Ему было 90 лет. Как заявил брат артиста, Билл мирно умер в своем доме в Калифорнии.

Актер начал свою карьеру в 1970-х годах и сыграл множество запоминающихся ролей. Коббс получил известность после съемок в таких проектах, как «Сопрано», «Скорая помощь», «Телохранитель» и «Ночь в музее».

Ранее умер актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

