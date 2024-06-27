Умер американский актер Билл Коббс

Скончался известный голливудский актер Билл Коббс, сообщает Ura.ru.

Умер актер и режиссер Игорь Меркулов

Ему было 90 лет. Как заявил брат артиста, Билл мирно умер в своем доме в Калифорнии.

Актер начал свою карьеру в 1970-х годах и сыграл множество запоминающихся ролей. Коббс получил известность после съемок в таких проектах, как «Сопрано», «Скорая помощь», «Телохранитель» и «Ночь в музее».

Ранее умер актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
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