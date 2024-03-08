Умер актер из «Моей прекрасной няни» Лоуренс

Снявшийся в американской версии сериала «Моя прекрасная няня» актер Стив Лоуренс умер на 89-м году жизни, сообщил телеканал ABC News.

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По данным СМИ, актер умер от осложненный, которые были вызваны болезнью Альцгеймера.

Лоуренс снялся в десятках фильмов и сериалов. Также актер был участником дуэта Steve & Eydie.

В понедельник стало известно о смерти российского актера Ильи Устюжанинова в возрасте 40 лет. У него остались жена и дочь, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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