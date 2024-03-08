Умер актер из «Моей прекрасной няни» Лоуренс
8 марта 202419:59
Снявшийся в американской версии сериала «Моя прекрасная няня» актер Стив Лоуренс умер на 89-м году жизни, сообщил телеканал ABC News.
По данным СМИ, актер умер от осложненный, которые были вызваны болезнью Альцгеймера.
Лоуренс снялся в десятках фильмов и сериалов. Также актер был участником дуэта Steve & Eydie.
В понедельник стало известно о смерти российского актера Ильи Устюжанинова в возрасте 40 лет. У него остались жена и дочь, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru