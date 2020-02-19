Умер актер из фильмов «Гладиатор» и «Троя»

19 февраля 202021:59

Британский актер Джон Шрэпнел, знакомый зрителю, в частности, своими ролями в фильмах «Гладиатор» и «Троя», ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Скончался режиссер Георгий Шенгелая

Причиной смерти стал рак, с которым артист боролся длительный период времени.

Шрэпнел известен, в том числе, своей ролью в «Ноттинг-Хилле», в котором он сыграл публициста персонажа Джулии Робертс. Помимо работы в кинематографе он также известен по деятельности в театре и в озвучке. В частности, он играл в постановках Национального театра в Лондоне.

У Шрэпнела остались жена Франческа Бартли и трое их сыновей.


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ФОТО: pixabay.com
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