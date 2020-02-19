Умер актер из фильмов «Гладиатор» и «Троя»

Причиной смерти стал рак, с которым артист боролся длительный период времени.

Шрэпнел известен, в том числе, своей ролью в «Ноттинг-Хилле», в котором он сыграл публициста персонажа Джулии Робертс. Помимо работы в кинематографе он также известен по деятельности в театре и в озвучке. В частности, он играл в постановках Национального театра в Лондоне.

У Шрэпнела остались жена Франческа Бартли и трое их сыновей.



