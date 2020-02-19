Умер актер из фильмов «Гладиатор» и «Троя»
Британский актер Джон Шрэпнел, знакомый зрителю, в частности, своими ролями в фильмах «Гладиатор» и «Троя», ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной смерти стал рак, с которым артист боролся длительный период времени.
Шрэпнел известен, в том числе, своей ролью в «Ноттинг-Хилле», в котором он сыграл публициста персонажа Джулии Робертс. Помимо работы в кинематографе он также известен по деятельности в театре и в озвучке. В частности, он играл в постановках Национального театра в Лондоне.
У Шрэпнела остались жена Франческа Бартли и трое их сыновей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- На Украине заявили о стабилизации ситуации в Донбассе
- В Иране скончались двое заражённых коронавирусом
- Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
- Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России
- Голунов воздержался от комментариев по признанию вины полицейским