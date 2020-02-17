Скончался режиссер Георгий Шенгелая

Умер грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Rustavi. Ему было 82 года.

Георгий Шенгелая родился 11 мая 1937 года в семье артистической семье. Отец - режиссер Николай Шенгелая, мать - актриса Нато Вачнадзе.

Учился режиссуре Георгий Шенгелая в России, он закончил режиссерский факультет ВГИКа. Зрителям он известен по фильмам «Пиросмани», «Мелодии Верийского квартала», «И шел поезд», «Грузинский виноград», «Девушка со швейной машинкой», «Смерть Орфея», пишет «Свободная пресса».

Шенгелая работал на киностудии «Грузия-фильм». С 2001 года возглавлял созданную им же политическую организацию «Грузинская партия лозы. Вместе с Россией».

Ранее сообщалось о смерти актера Дмитрия Бульбы, известного по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей». Ему было 53 года.

