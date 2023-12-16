Умер актер из «Декстера», «Офиса» и «Трансформеров» Джек Аксельрод
16 декабря 202321:25
На 94 году жизни скончался известный американский актер Бродвея, кино и телевидения Джек Аксельрод, сообщает издание THR.
Аксельрод умер, не дожив всего несколько месяцев до своего 94-летия.
Арстист за свою карьеру сыграл в 90 проектах. Широкому зрителю он известен по таким кинолентам, как «Клиника», «Даллас» и «Династия», «Офис», «В Филадельфии всегда солнечно», «Декстер» и других, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru