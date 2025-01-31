Цифровая премьера драмы «Бруталист» намечена на 25 февраля
31 января 202515:31
Драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди и Гайем Пирсом выйдет в Сети 25 февраля, сообщает WhenToStream.
В мировой прокат лента вышла в самом конце 2024 года. В центре сюжета – история еврейского архитектора, прибывшего в США после окончания Второй мировой войны.
Фильм был представлен кинофестивале в Венеции, где завоевал «Серебряного льва».
Ранее стало известно, что новый фильм о Бриджит Джонс выйдет в России одновременно с мировой премьерой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru