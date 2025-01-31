Цифровая премьера драмы «Бруталист» намечена на 25 февраля

В мировой прокат лента вышла в самом конце 2024 года. В центре сюжета – история еврейского архитектора, прибывшего в США после окончания Второй мировой войны.

Фильм был представлен кинофестивале в Венеции, где завоевал «Серебряного льва».

Ранее стало известно, что новый фильм о Бриджит Джонс выйдет в России одновременно с мировой премьерой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



