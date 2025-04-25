Церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится 11 января 2026 года

Мероприятие пройдет 11 января 2026 года и будет транслироваться в прямом эфире телеканалами CBS и Paramount+. Номинантов объявят предварительно 8 декабря 2025 года. Ведущей церемонии опять станет актриса, телеведущая и стендап-комик Никки Глейсер, которая вела церемонию в этом году.

«Быть ведущей "Золотого глобуса" в этом году было самым веселым занятием за всю мою карьеру», - прокомментировала Глейсер свое назначение ведущей следующей церемонии «Золотого глобуса».

Ранее Эдриан Броуди и Деми Мур получили «Золотой глобус», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

