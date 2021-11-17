Церемония вручения национальной премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» пройдет в феврале
Пятнадцатая ежегодная церемония вручения национальной премии НАШЕго Радио «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» состоится 22 февраля 2022 года, сообщили организаторы.
Мероприятие пройдет в «Adrenaline STADIUM» в Москве, и снова в очном формате. В концерте примут участие группы «НУКИ» и «КИС-КИС».
«Чартова Дюжина» снова с вами, невзирая на все перипетии и печали пандемийной эпохи!», - отметили организаторы.
По традиции победителей выбирают слушатели «НАШЕго Радио». 1 декабря на сайте радиостанции начнется первый этап голосования, по итогу которого будут сформированы пятерки лучших в десяти номинациях: Взлом, Группа, Солист, Альбом и другие.
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