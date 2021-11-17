Церемония вручения национальной премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» пройдет в феврале

Пятнадцатая ежегодная церемония вручения национальной премии НАШЕго Радио «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» состоится 22 февраля 2022 года, сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет в «Adrenaline STADIUM» в Москве, и снова в очном формате. В концерте примут участие группы «НУКИ» и «КИС-КИС».

«Чартова Дюжина» снова с вами, невзирая на все перипетии и печали пандемийной эпохи!», - отметили организаторы.