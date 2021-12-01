Церемония прощания с Градским завершилась в Москве

Композитор умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Как сообщали СМИ, причиной его смерти стал инфаркт головного мозга. Певец будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Александр Градский считается одни из основателей русского рока. Певец был удостоен звания народный артист России и получил Государственную премию РФ.