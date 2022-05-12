Церемонию вручения ТЭФИ перенесли до завершения спецоперации на Украине

«Думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно», - приводит «Интерфакс» слова Швыдкоя.

Он также выразил надежду, что церемония состоится «в обозримом будущем».

Ранее сообщалось, что церемония вручения ТЭФИ, которая должна была состояться в октябре 2020 года, была перенесена на май 2021 года из-за пандемии COVID-19. Позже вручение премии снова переносилось.

