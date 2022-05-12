Церемонию вручения ТЭФИ перенесли до завершения спецоперации на Украине

Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ, которую планировалось провести в мае-июне, будет отложена до окончания спецоперации на Украине. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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«Думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно», - приводит «Интерфакс» слова Швыдкоя.

Он также выразил надежду, что церемония состоится «в обозримом будущем».

Ранее сообщалось, что церемония вручения ТЭФИ, которая должна была состояться в октябре 2020 года, была перенесена на май 2021 года из-за пандемии COVID-19. Позже вручение премии снова переносилось.

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ФОТО: tefitv.ru
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