Труппа Большого театра выступит в Китае в рамках Международного фестиваля искусств

Государственный академический Большой театр отправится в Китай для участия в XXIII Международном фестивале искусств, гастроли продлятся с 17 по 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ, при участии которого организована поездка.

Артисты из России выступят на сцене Шанхайского Большого театра. Китайские зрители увидят четыре представления балета «Спартак» композитора Арама Хачатуряна и гала-концерт балетной труппы Большого.

В гастролях примут участие Игорь Цвирко, Владислав Лантратов, Елизавета Кокорева, Денис Родькин, Кристина Кретова и другие. Оркестром будет руководить дирижер Большого, заслуженный артист РФ Павел Сорокин.

Ранее Большой театр подписал соглашение о сотрудничестве в области культуры с концертным залом «Зарядье».

