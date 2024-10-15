Труппа Большого театра выступит в Китае в рамках Международного фестиваля искусств
Государственный академический Большой театр отправится в Китай для участия в XXIII Международном фестивале искусств, гастроли продлятся с 17 по 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ, при участии которого организована поездка.
Артисты из России выступят на сцене Шанхайского Большого театра. Китайские зрители увидят четыре представления балета «Спартак» композитора Арама Хачатуряна и гала-концерт балетной труппы Большого.
В гастролях примут участие Игорь Цвирко, Владислав Лантратов, Елизавета Кокорева, Денис Родькин, Кристина Кретова и другие. Оркестром будет руководить дирижер Большого, заслуженный артист РФ Павел Сорокин.
Ранее Большой театр подписал соглашение о сотрудничестве в области культуры с концертным залом «Зарядье».
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