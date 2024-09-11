Большой театр и «Зарядье» подписали соглашение о сотрудничестве

Церемония подписания документа состоялась в «Зарядье». После нее в концертном зале прошел первый в рамках сотрудничества концерт Симфонического оркестра Большого театра под управлением генерального директора учреждения, дирижера Валерия Гергиева.

Как отметил руководитель Государственного академического Большого театра, подписание соглашения о культурном сотрудничестве с «Зарядьем» — «большая радость».

«Мы делали многое в последние пять, шесть, семь лет, чтобы программы зала "Зарядье" наполнились оперными спектаклями… Объединенные ресурсы как зала "Зарядье" и Большого театра, так и всех трех (концертного зала, ГАБТ и Мариинского театра. — НСН), могут дать очень неожиданный результат», — подчеркнул Гергиев.

