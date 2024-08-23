«Три кота» и «Трактор»: Интерес россиян к мультфильмам в августе вырос вдвое

По сравнению с 2023 годом, когда интерес россиян к мультфильмам снижался, в августе этот показатель снова вырос, причем в два раза с первой недели июля этого года. В топ-10 самых популярных мультфильмов августа среди российских проектов вошли: «Три кота», «Маша и Медведь», «Синий Трактор», «Привет, Малыш!», «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», а среди зарубежных: «Леди Баг и Супер-Кот», «Буба», «Щенячий патруль», «Свинка Пеппа».

Прирост интереса к мультикам связан, в частности, с замедление YouTube – зрители искали альтернативные площадки для просмотра.

