«Три кота» и «Трактор»: Интерес россиян к мультфильмам в августе вырос вдвое
Самыми популярными российскими мультфильмами августа у россиян стали «Три кота», «Маша и Медведь», «Синий Трактор». Об этом рассказали в пресс-службе кинотеатра «Кинопоиск».
По сравнению с 2023 годом, когда интерес россиян к мультфильмам снижался, в августе этот показатель снова вырос, причем в два раза с первой недели июля этого года. В топ-10 самых популярных мультфильмов августа среди российских проектов вошли: «Три кота», «Маша и Медведь», «Синий Трактор», «Привет, Малыш!», «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», а среди зарубежных: «Леди Баг и Супер-Кот», «Буба», «Щенячий патруль», «Свинка Пеппа».
Прирост интереса к мультикам связан, в частности, с замедление YouTube – зрители искали альтернативные площадки для просмотра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru