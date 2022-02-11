Трек Егора Крида и МакSим занял первое место в чартах Apple Music
Песня Егора Крида и певицы МакSим «Отпускаю» поднялась на первое место в чартах Apple Music меньше, чем за сутки после премьеры трека.
МакSим в своем Instagram отметила, что это рекорд в России по скорости «взлета» на вершину чартов.
Егор Крид в социальных сетях признался, что трек записали с первого дубля, хотя артист в то время болел.
«Перезаписывать потом не стал, ведь первые эмоции честнее. По дороге домой гонял на повторе и чуть ли не плакал. Эмоции переполняли», — рассказал Крид в Instagram.
В «Отпускаю» звучит речитатив Егора Крида и знакомая многим партия МакSим.
Ранее Крид уже выпустил два ремикса на хиты прошлых лет: «Часики» и «Миллион алых роз».
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