Трек Егора Крида и МакSим занял первое место в чартах Apple Music

МакSим в своем Instagram отметила, что это рекорд в России по скорости «взлета» на вершину чартов.

Егор Крид в социальных сетях признался, что трек записали с первого дубля, хотя артист в то время болел.

«Перезаписывать потом не стал, ведь первые эмоции честнее. По дороге домой гонял на повторе и чуть ли не плакал. Эмоции переполняли», — рассказал Крид в Instagram.

В «Отпускаю» звучит речитатив Егора Крида и знакомая многим партия МакSим.

Ранее Крид уже выпустил два ремикса на хиты прошлых лет: «Часики» и «Миллион алых роз».

