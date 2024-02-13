Трейлер «Дэдпула и Росомахи» установил рекорд по просмотрам за сутки

Трейлер супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха» за сутки набрал рекордные 365 миллионов просмотров на всех площадках, пишет портал Deadline.

Сыгравший Дэдпула актер Райан Рейнольдс сообщил о завершении третьей части фильма

Тизер предстоящей картины перебил популярность трейлера фильма «Человек-паук: Нет пути домой». «Дэдпул и Росомаха» набрал на 9,5 миллиона просмотров больше.

Тизер нового супергеройского фильма впервые представили во время Супербоула. По сюжету Уйэд Уилсон (Райан Рейнольдс) вступит в противостояние с организацией «Управление временными изменениями». Наемнику будет помогать Логан (Хью Джекман). В США картина выйдет в прокат 26 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что продолжение фильмов «Мир Юрского периода» может выйти в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/vancityreynolds
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