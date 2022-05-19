Тому Крузу вручили почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Американский актер Том Круз стал обладателем почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Об этом сообщают организаторы киносмотра.

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«Тому Крузу вручена почетная Золотая пальмовая ветвь прямо перед началом показа фильма "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick)», — отмечается в сообщении.

Круз стал третьим американским актером, удостоенным Золотой пальмовой ветви в последние годы. Ранее эту награду получили Форест Уитакер и Джоди Фостер, отмечает телеканал «360».

Международный Каннский кинофестиваль стартовал на Лазурном берегу 17 мая, киносмотр проходит в юбилейный 75-й раз. На киносмотре представят 18 картин, фестиваль завершится 28 мая, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:АктерыКиноКаннский Кинофестиваль
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