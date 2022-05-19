Тому Крузу вручили почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
Американский актер Том Круз стал обладателем почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Об этом сообщают организаторы киносмотра.
«Тому Крузу вручена почетная Золотая пальмовая ветвь прямо перед началом показа фильма "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick)», — отмечается в сообщении.
Круз стал третьим американским актером, удостоенным Золотой пальмовой ветви в последние годы. Ранее эту награду получили Форест Уитакер и Джоди Фостер, отмечает телеканал «360».
Международный Каннский кинофестиваль стартовал на Лазурном берегу 17 мая, киносмотр проходит в юбилейный 75-й раз. На киносмотре представят 18 картин, фестиваль завершится 28 мая, пишет РИА ФАН.
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