Том Круз заключил контракт с Warner Bros. на съемки новых фильмов

Американский актер Том Круз заключил соглашение с киностудией Warner Bros. о производстве новых фильмов, сообщают СМИ.

Том Круз снимется в фильме в открытом космосе

Согласно договоренности, звезда серии «Миссия невыполнима» будет работать над картинами по уже существующим франшизам. Круз займется продюсированием и исполнит главные роли.

При этом актер продолжит сниматься у Paramount Pictures и Universal Pictures. Отмечается, что Круз примет участие в фильме, который планируют снять в открытом космосе.

Как пишет британское издание Daily Mail, у звезды Голливуда может быть роман с Эльсиной Хайровой - дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГолливудКиноАктер

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