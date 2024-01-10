Том Круз заключил контракт с Warner Bros. на съемки новых фильмов

Согласно договоренности, звезда серии «Миссия невыполнима» будет работать над картинами по уже существующим франшизам. Круз займется продюсированием и исполнит главные роли.

При этом актер продолжит сниматься у Paramount Pictures и Universal Pictures. Отмечается, что Круз примет участие в фильме, который планируют снять в открытом космосе.

Как пишет британское издание Daily Mail, у звезды Голливуда может быть роман с Эльсиной Хайровой - дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова, передает «Радиоточка НСН».

