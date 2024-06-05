The Hatters и «Хлеб» выступят на гик-фестивале Young Con
Группы The Hatters и «Хлеб» выступят на фестивале «Яндекса» Young Con, который пройдет 27 июня на подмосковной Live Arena, сообщили НСН организаторы мероприятия.
В числе спикеров гик-фестиваля для любителей IT-технологий, в частности, стендап-комик Сергей Орлов, автор You-Tube канала «Неземной подкаст», астроном Владимир Сурдин и еще один популяризатор науки Вячеслав Дубынин. Ожидаются также конкурсы косплея и гонки роботов.
Группа The Hatters ранее представила саундтрек к супергеройскому фильму «Майор Гром: Игра». Продюсер и сценарист картины Артем Габерлянов также рассказывал НСН о блогерах, который засветились в новом фильме о Майоре Громе.
Со своей стороны, телеведущая Тутта Ларсен говорила «Радиоточке НСН», что получила огромное удовольствие от фильма «Сто лет тому вперед», отдельно поблагодарив за саундтрек Игоря Вдовина и Антона Беляева.
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