Театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания» пройдет летом в Казани
На территории Казанского кремля с 11 по 13 июля пройдет театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания», сообщает ТАСС.
В рамках смотра девять российских театров представят спектакли и представления на тему сказок, легенд и мифов. Вход на все мероприятия фестиваля будет бесплатным.
«Четыре спектакля будут адаптированы для людей с ОВЗ. Две постановки будут переведены на русский жестовый язык, и еще две пройдут с тифлокомментариями», - уточнили в пресс-службе смотра.
Ранее стало известно, что на Чеховском фестивале покажут спектакль «Полковнику никто не пишет» из Колумбии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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