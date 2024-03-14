Театр сатиры разработал экскурсию к своему 100-летнему юбилею

Программа включает в себя знакомство с историей и людьми театра: история самого здания, процесс создания спектаклей, посещение исторических гримерок и многое другое.

Ранее в московском Театре Сатиры представили постановку пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» в современном прочтении. Режиссером спектакля стал Виктор Крамер. В постановке участвуют Ангелина Стречина, Сергей Чонишвили, Алена Яковлева и другие актеры.

Крамер отметил, что спектакль рассказывает про сложные отношения двух сильных личностей. Постановка наполнена юмором и не является драмой, рассказал он.

Роль профессора Хиггинса исполнит заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

