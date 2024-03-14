Театр сатиры разработал экскурсию к своему 100-летнему юбилею
Московский академический театр сатиры разработал специальную экскурсионную программу к своему 100-летнему юбилею, сообщили в пресс-службе театра.
Театр откроет свои двери 25 марта для всех, кто хочет увидеть театр за кулисами и погрузиться в его историю. Проводниками в закрытый от зрителя мир станет актерская династия: народная актриса России Алена Яковлева и Мария Козакова.
Программа включает в себя знакомство с историей и людьми театра: история самого здания, процесс создания спектаклей, посещение исторических гримерок и многое другое.
Ранее в московском Театре Сатиры представили постановку пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» в современном прочтении. Режиссером спектакля стал Виктор Крамер. В постановке участвуют Ангелина Стречина, Сергей Чонишвили, Алена Яковлева и другие актеры.
Крамер отметил, что спектакль рассказывает про сложные отношения двух сильных личностей. Постановка наполнена юмором и не является драмой, рассказал он.
Роль профессора Хиггинса исполнит заслуженный артист России Сергей Чонишвили.
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