Театр имени Пушкина покажет премьеру спектакля «Последний аттракцион»

По словам Заводюка, пьеса Линдси-Эбера может показаться на первый взгляд комедией характеров, однако на самом деле это очень глубокая и ироничная история «про каждого из нас». Премьерные показы «Последнего аттракциона» состоятся 13 и 14 октября.

Так, по сюжету пьесы Абби, заносчивая обитательница дома престарелых, давно перестала доверять окружающим людям и даже своим чувствам. Однако внезапное пари, которое она заключает со своей новой соседкой Мэрилин, превращает жизнь обеих героинь в аттракцион.

Ранее сообщалось, что в театре «Модерн» 24 октября пройдет авторская лекция режиссера и художественного руководителя театра Юрия Грымова, которая будет посвящена эпохе Возрождения. Лекция пройдет с оригинальными элементами перформанса в формате диалога со зрителями, передает «Радиоточка НСН».

