Театр Ермоловой начал сотрудничать со Следственным комитетом

Московский драматический театр имени Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом России. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

«Подготовительный процесс начался еще в прошлом сезоне, и теперь у сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России есть возможность посещать спектакли и приобщаться к театральному миру», — говорится в публикации.

Глуховский заявил, что театр Ермоловой «закрыл» спектакль по его книге

В начале этого года в театре имени Ермоловой отменили вызвавший скандал спектакль «Двенадцатая ночь, или Все что угодно». Премьеру постановки, из-за которой худрука учреждения Олега Меньшикова обвинили в воровстве, планировали показать в феврале. В июне из репертуара театра убрали спектакль по одноименному роману Дмитрия Глуховского (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) «Текст». Это произошло после того, как Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя по статье о дискредитации армии.

Как пишет Telegram-канала «Радиоточка НСН», ранее Дмитрий Глуховский заявил о том, что театр Ермоловой «закрыл» спектакль по его книге.

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ФОТО: Театр Ермоловой
ТЕГИ:КультураИскусство
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