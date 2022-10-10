Театр Ермоловой начал сотрудничать со Следственным комитетом

В начале этого года в театре имени Ермоловой отменили вызвавший скандал спектакль «Двенадцатая ночь, или Все что угодно». Премьеру постановки, из-за которой худрука учреждения Олега Меньшикова обвинили в воровстве, планировали показать в феврале. В июне из репертуара театра убрали спектакль по одноименному роману Дмитрия Глуховского (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) «Текст». Это произошло после того, как Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя по статье о дискредитации армии.

Как пишет Telegram-канала «Радиоточка НСН», ранее Дмитрий Глуховский заявил о том, что театр Ермоловой «закрыл» спектакль по его книге.

