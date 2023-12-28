Оркестр Петербургской филармонии встретит Новый год гастролями в Китае
Академический симфонический оркестр Филармонии имени Дмитрия Шостаковича из Санкт-Петербурга встретит Новый год выступлениями в Китае. С 29 декабря по 5 января запланировано пять концертов коллектива в этой стране.
Как отметили в администрации оркестра, это будут первые заграничные выступления коллектива за последние три года. Управлять оркестром будет греческо-российский дирижёр Димитрис Ботинис. Коллектив исполнит сочинения Петра Чайковского и Сергея Прокофьева.
Первый концерт будет дан в Оперном театре города Чжухай в южной китайской провинции Гуандун. Затем выступления пройдут в Гуанчжоу, Ухане и Сиане - одной из четырех Великих древних столиц Поднебесной. Тур завершится концертом в Центре культуры и искусства Фучжоу.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оркестр Петербургской филармонии знаменит своей легендарной премьерой в августе 1942 года в блокадном Ленинграде Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.
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