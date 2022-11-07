«Танцы по принуждению». Психолог рассказала о причинах агрессии Павла Прилучного
Павел Прилучный испытывает агрессию в присутствии женщин из-за травмирующих отношений с матерью, заявила НСН психолог Инна Тлиашинова.
Агрессивное поведение актера Павла Прилучного связано с его отношениями с мамой, заявила НСН звездный психолог Инна Тлиашинова.
В минувшие выходные Прилучный в очередной раз попал в скандальную хронику. Актер при своей жене Зепюр Брутян устроил перепалку с таксистом в центре Москвы. Вскоре Прилучный заметил, что попал в поле зрения журналистов и переключил свой гнев на сотрудника СМИ, требуя того убрать камеру. Казалось, что на этом конфликт исчерпан. Но актер вернулся, начал хватать оператора за грудки, распускать руки, угрожать и нецензурно выражаться. Психолог считает, что подобная реакция - это следствие подавленного состояния, начиная с детских лет.
«Человек ведет себя таким образом, только когда это чувство подавленно. Вспомним факты из жизни Павла: он занимался боксом ради отца и танцами ради матери. Он признавался, что танцами занимался по принуждению. Его мама — хореограф. Ловите нить? Он не имел возможности сказать «Нет! Я так не хочу!» и не был услышанным родителями. Особую боль в жизни Павла принесла еще одна подростковая травма — уход отца, когда ему было 14 лет. Получается, что настоящей причиной агрессии Павла по отношению к женщинам или в присутствии женщин — подавленная агрессия на свою маму. Увы, так живет большинство, и у нас не модно обращаться к психологам. Но я все равно приглашаю его к себе на прием!» — отметила она.
Осенью прошлого года Павел Прилучный уже оказывался в центре скандала. 23 ноября актера госпитализировали в московскую клинику с множественными травмами головы и лица. Позже выяснилось, что повреждения артист получил в одном из ночных клубов Калининграда, подравшись с местным предпринимателем Владимиром Семеновым.
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