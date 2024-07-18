«Сёгун» и «Медведь»: Названы номинанты на «Эмми-2024»

В Лос-Анджелесе назвали сериалы и актеров, номинированных на премию «Эмми» 2024 года, в числе лидеров оказались сериалы «Сёгун» и «Медведь».

«Сёгун» представлен в 25 номинациях, в том числе как лучший драматический сериал. Его соперниками в этой категории стали «Фоллаут», «Корона», «Медленные лошади» с Гэри Олдманом, «Мистер и миссис Смит», «Позолоченный век», «Проблема трех тел» и «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.