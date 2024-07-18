«Сёгун» и «Медведь»: Названы номинанты на «Эмми-2024»
В Лос-Анджелесе назвали сериалы и актеров, номинированных на премию «Эмми» 2024 года, в числе лидеров оказались сериалы «Сёгун» и «Медведь».
«Сёгун» представлен в 25 номинациях, в том числе как лучший драматический сериал. Его соперниками в этой категории стали «Фоллаут», «Корона», «Медленные лошади» с Гэри Олдманом, «Мистер и миссис Смит», «Позолоченный век», «Проблема трех тел» и «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.
«Медведь» с 23 номинациями установил рекорд для комедийных сериалов. На звание лучшего комедийного сериала также претендуют «Начальная школа "Эбботт"», «Палм-Рояль», «Псы резервации», «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес, «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости» и «Что мы делаем в тени».
В числе претендентов на статуэтку в категории лучший мини-сериал «Олененок», «Рипли», «Фарго», «Настоящий детектив» и «Уроки химии».
76-я церемония вручения «Эмми» пройдет в Лос-Анджелесе 15 сентября. В январе 2024 года в Беверли-Хиллз состоялась 81-я церемония вручения премии «Золотой глобус». «Медведь» тогда был признан лучшим комедийным сериалом, «Наследники» - лучшим драматическим сериалом, а «Грызня» - лучшим мини-сериалом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДНР предотвратили организованный Украиной теракт
- Арестованный Кибовский заявил о желании поехать в зону СВО
- Над Крымом и Брянской областью нейтрализовали 35 дронов ВСУ
- В Аргентине чиновника уволили за просьбу к Месси извиниться перед французами
- Байден раскритиковал Маска за поддержку Трампа
- Сенатор: Секретная служба США знала о странном поведении стрелявшего в Трампа
- Байден заразился коронавирусом
- Шольц: Необходимо сделать все для возвращения к договору о контроле над вооружениями
- Сийярто допустил переговоры России и Украины в Венгрии
- Экс-заместитель министра обороны Иванов отказался от сделки со следствием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru