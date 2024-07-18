«Сёгун» и «Медведь»: Названы номинанты на «Эмми-2024»

В Лос-Анджелесе назвали сериалы и актеров, номинированных на премию «Эмми» 2024 года, в числе лидеров оказались сериалы «Сёгун» и «Медведь».

«Сёгун» представлен в 25 номинациях, в том числе как лучший драматический сериал. Его соперниками в этой категории стали «Фоллаут», «Корона», «Медленные лошади» с Гэри Олдманом, «Мистер и миссис Смит», «Позолоченный век», «Проблема трех тел» и «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

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«Медведь» с 23 номинациями установил рекорд для комедийных сериалов. На звание лучшего комедийного сериала также претендуют «Начальная школа "Эбботт"», «Палм-Рояль», «Псы резервации», «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес, «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости» и «Что мы делаем в тени».

В числе претендентов на статуэтку в категории лучший мини-сериал «Олененок», «Рипли», «Фарго», «Настоящий детектив» и «Уроки химии».

76-я церемония вручения «Эмми» пройдет в Лос-Анджелесе 15 сентября. В январе 2024 года в Беверли-Хиллз состоялась 81-я церемония вручения премии «Золотой глобус». «Медведь» тогда был признан лучшим комедийным сериалом, «Наследники» - лучшим драматическим сериалом, а «Грызня» - лучшим мини-сериалом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@televisionacad
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