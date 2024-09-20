Светлана Захарова стала и.о. ректора Московской академии хореографии

Он назначении в своём Telegram-канале заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Также она выразила уверенность в том, что под руководством Захаровой «МГАХ продолжит те славные традиции, которые сложились в академии».

«Более 20 лет МГАХ возглавляла Марина Леонова... От имени министерства благодарю её за работу и неоценимый вклад в становление и развитие одной из ведущих балетных школ мира», - добавила Любимова.

Ранее прима балерина Большого театра Мария Александрова стала новым исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии балета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

