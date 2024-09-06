Хабенский, Золотовицкий и Грачева награждены Премией города Москвы

Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и директор Музея МХАТ Софья Грачева награждены Премией города Москвы за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства, а также организацию и проведение юбилейных мероприятий, посвященных основанию театра, музея и Школы-студии МХАТ, сообщает журнал «Театрал».

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Софья Грачева подчеркнула, что эту награду следует считать коллективной, так как на протяжении всего юбилейного года Музей работал не только над своими выставочными проектами, а также проводил совместные мероприятия с Школой-студией МХАТ и МХТ имени А. П. Чехова.

Ранее МХТ им. Чехова анонсировал премьеры нового сезона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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