Хабенский, Золотовицкий и Грачева награждены Премией города Москвы
Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и директор Музея МХАТ Софья Грачева награждены Премией города Москвы за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства, а также организацию и проведение юбилейных мероприятий, посвященных основанию театра, музея и Школы-студии МХАТ, сообщает журнал «Театрал».
Софья Грачева подчеркнула, что эту награду следует считать коллективной, так как на протяжении всего юбилейного года Музей работал не только над своими выставочными проектами, а также проводил совместные мероприятия с Школой-студией МХАТ и МХТ имени А. П. Чехова.
Ранее МХТ им. Чехова анонсировал премьеры нового сезона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru