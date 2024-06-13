«Суровые условия и камнепады»: Как снимали фильм «Хозяин Алтайских гор»
Во время съемок были затронуты все времена года, а наблюдение за снежным барсом зимой – крайне сложная задача, отметил в эфире НСН Алексей Кужлеков.
Фильм «Хозяин Алтайских гор» снимался в суровых условиях: съемочная группа столкнулась с камнепадами, проваливалась под лед и встретилась с медведями, рассказал научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков в разговоре с НСН.
В четверг, 13 июня, в прокат выходит полнометражный документальный фильм «Хозяин Алтайских гор». Картина покажет жизнь снежного барса – одного из красивейших хищников в горах Алтая. В создании картины приняли участие Николай Дроздов и Константин Хабенский. Съемки фильма проходили в Сайлюгемском нацпарке.
«Фильм снимали в течение трех лет. У нас были моменты, когда была пандемия, мы находились в горах и нам пришлось больше времени там проводить, потому что ребята, которые с нами находились, не могли уехать в Москву, это была сложность… За три года плюс-минус год ушел на съемки – это были полевые моменты, когда мы снимали снежного барса. Мы затронули почти все сезоны года. Самое сложное, конечно, было снимать в зимний период, когда много снега, лед... Мы проваливались под лед, тонули лошади, мы их вытаскивали, попадали в камнепады. Ребята-операторы сидели в палатках зимой без всяких обогревателей, были достаточно суровые условия для съемок. Тем не менее, у нас получилось», - сказал Кужлеков.
Он отметил, что весной съемочная группа столкнулась с медведями, которые вышли из спячки. К счастью, указал Кужлеков, никто не пострадал.
«В весенний период времени, когда медведи просыпались, также было опасно. А когда медведица с медвежатами начинает вылезать из берлоги… Мы их встречали, но благо, что все обходилось», - указал специалист.
Кроме того, он рассказал, что главной задачей съемочной группы было вести себя скрытно и незаметно, чтобы не спугнуть снежного барса.
«Если мы говорим о наблюдении за снежным барсом и поиске, то, в первую очередь, нам нужно было максимально скрытно себя вести для того, чтобы не напугать других диких животных, на которых снежный барс охотился или которые пасутся. Если снежный барс увидит вас первым, он больше не появится, он будет на дистанции 100 метров, в скалах, в некоторых случаях у нас так и было. Нам приходилось садиться и наблюдать, пока он выйдет или появится в другом месте. Наша задача была вести себя скрытно, незаметно. Нужно было много наблюдать в бинокль, исследовать выступы, горы», - добавил собеседник НСН.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с НСН отметил, что создателям документальных фильмов о природе нужно делать кино в нестандартных форматах, типа IMAX, тогда аудитория потянется к таким картинам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российским теннисистам разрешили участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже
- Депутат Горелкин: На портале «Госуслуги» появится раздел «Мои SIM-карты»
- Путин продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен
- СМИ назвали причину обысков у брата Максима Галкина
- Рафаэль Надаль объявил, что пропустит Уимблдон-2024
- Малави обратилось за помощью в расследовании авиакатастрофы
- Сейм Литвы ввел бессрочный запрет на телетрансляции из России и Белоруссии
- Криштиану Роналду назвал себя совершенным игроком
- Захарова обвинила США и Великобританию в подготовке диверсий против РФ
- Дело американского журналиста Гершковича передали в суд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru