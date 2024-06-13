«Суровые условия и камнепады»: Как снимали фильм «Хозяин Алтайских гор»

Фильм «Хозяин Алтайских гор» снимался в суровых условиях: съемочная группа столкнулась с камнепадами, проваливалась под лед и встретилась с медведями, рассказал научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков в разговоре с НСН.

В четверг, 13 июня, в прокат выходит полнометражный документальный фильм «Хозяин Алтайских гор». Картина покажет жизнь снежного барса – одного из красивейших хищников в горах Алтая. В создании картины приняли участие Николай Дроздов и Константин Хабенский. Съемки фильма проходили в Сайлюгемском нацпарке.