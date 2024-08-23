Суд взыскал с певца Сергея Жукова задолженность по ЖКХ

Суд взыскал с певца, лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова задолженность по оплате за услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Таганский районный суд Москвы.

Отмечается, что решение о взыскании принял мировой судья судебного участка №373 Таганского района.

«Мировой судья... вынес два судебных приказа о взыскании с Жукова Сергея Евгеньевича задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги», — рассказали в инстанции.

Сумма взыскания не уточняется.

Ранее Сергей Жуков проиграл суд по иску о возвращении прав на фонограммы некоторых хитов «Руки Вверх!», принадлежащих продюсеру Андрею Маликову и ООО «Издательство Джем», напоминает RT.

