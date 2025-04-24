Помощница Эдиты Пьехи опровергла информацию о деменции у певицы

Звезда советской эстрады Эдита Пьеха не страдает от деменции, заявила помощница певицы, сообщает 360.ru.

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По её словам, у Пьехи нет никаких серьезных проблем со здоровьем.

«Она нормально себя чувствует, так что информация не соответствует действительности. Никакого ухудшения нет», — подчеркнула помощница певицы.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что у певицы выявили признаки возрастной деменции и гипертонии.

Ранее Эдита Пьеха рассказала, что получает две пенсии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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