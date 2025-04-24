Помощница Эдиты Пьехи опровергла информацию о деменции у певицы
24 апреля 202514:05
Звезда советской эстрады Эдита Пьеха не страдает от деменции, заявила помощница певицы, сообщает 360.ru.
По её словам, у Пьехи нет никаких серьезных проблем со здоровьем.
«Она нормально себя чувствует, так что информация не соответствует действительности. Никакого ухудшения нет», — подчеркнула помощница певицы.
Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что у певицы выявили признаки возрастной деменции и гипертонии.
Ранее Эдита Пьеха рассказала, что получает две пенсии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru