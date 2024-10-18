Стартовали съемки фильма «Король и Шут. Навсегда»

В Мурманской области начались съемки нового фильма «Король и Шут. Навсегда», сообщает «Кинопоиск».

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Режиссером проекта стал Рустам Мосафир, ранее снявший сериал «Король и Шут».

В центре сюжета – борьба Горшка и Князя против Некроманта в сказочном мире. В главных ролях по-прежнему Константин Плотников и Влад Коноплёв. Премьера намечена на 2025 год.

Ранее музыкант Горшенев ответил, будет ли продолжение сериала «Король и Шут», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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