Стартовали съемки фильма «Король и Шут. Навсегда»
18 октября 202414:27
В Мурманской области начались съемки нового фильма «Король и Шут. Навсегда», сообщает «Кинопоиск».
Режиссером проекта стал Рустам Мосафир, ранее снявший сериал «Король и Шут».
В центре сюжета – борьба Горшка и Князя против Некроманта в сказочном мире. В главных ролях по-прежнему Константин Плотников и Влад Коноплёв. Премьера намечена на 2025 год.
Ранее музыкант Горшенев ответил, будет ли продолжение сериала «Король и Шут», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru