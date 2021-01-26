Киноакадемики назвали лучшие фильмы в России и США

Американский институт кино представил список лучших сериалов и фильмов, которым присудят премию AFI Awards. В список полнометражных картин вошли: «Пятеро одной крови», «Иуда и черная мессия», «Манк», «Одна ночь в Майами», «Душа». «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой».

В число лучших сериалов, которые будут удостоены престижной кинопремии попали: «Лучше звоните Солу», «Корона», «Мандалорец», «Ход королевы», «Страна Лавкрафта», «Бриджертоны», «Птица доброго Господа», «Миссис Америка», «Тед Лассо» и «Неортодоксальная».

Церемония вручения премии AFI Awards состоится 26 февраля и пройдет в онлайн-формате.

А в России уже вручили награды лучшим фильмам и сериалам по версии премии «Золотой орел». Лучшим фильмом был признан «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева. Картина также получила статуэтки за лучший сценарий и лучшую женскую роль.

Лидером по сбору наград на церемонии вручения премии «Золотой орел» стал фильм «Союз спасения» Андрея Кравчука. Его также назвали лучшим в номинациях: лучшая роль второго плана (Александр Домогаров), работа звукорежиссера (Павел Дореули), работа по гриму и пластическим эффектам (Татьяна Вавилова), работа художника по костюмам (Екатерина Шапкайц), работа художника-постановщика (Сергей Агин), операторская работа (Игорь Гринякин) и за визуальные эффекты.

Лучшим актером и обладателем «Золотого орла» стал Юрий Борисов за роль в фильме «Калашников». Мария Аронова получила награду за лучшую женскую роль второго плана в мелодраме Жоры Крыжовникова «Лед 2».

За лучшую телевизионную мужскую роль наградили Максима Матвеева, сыгравшего в сериале «Триггер» режиссера Дмитрия Тюрина. Лучшим мини-сериалом стал «Одесский пароход» Сергея Урсуляка.

Церемония прошла накануне в режиме офлайн и, как отмечают СМИ, при полном соблюдении требований Роспотребнадзора к проведению массовых мероприятий.

