Стала известна дата выхода нового эпизода сериала «Друзья»

22 февраля 202017:42

Дату появления новой серии известного сериала «Друзья» опубликовал сайт Warner Media. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

Отмечается, что новый эпизод «Друзей» зрители увидят в мае 2020 года.

Уточняется ресурс для его размещения - стриминговая платформа HBO Max.

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Режиссер нового эпизода Бен Уинстон снова соберет на съемочной площадке всех звезд сериала: Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Кортни Кокс и Дэвида Швиммера.

Напомним, американский комедийный сериал «Друзья» рассказывает о жизни шести приятелей на Манхэттене. Его показ длился десять лет - с 1994 по 2004 год.

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