Стала известна дата выхода нового эпизода сериала «Друзья»

В МИД РФ рассказали о регулярных нападениях на российскую базу в Сирии Двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал инцидент с российскими спортсменами в Италии В офисе Владимира Зеленского отреагировали на слова Владимира Путина о возможном объединении России и Украины Число жертв коронавируса в Китае составило 2345 человек Стала известна тройка претендентов на звание талисмана переписи населения 2020 года