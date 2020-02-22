Стала известна дата выхода нового эпизода сериала «Друзья»
Дату появления новой серии известного сериала «Друзья» опубликовал сайт Warner Media. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.
Отмечается, что новый эпизод «Друзей» зрители увидят в мае 2020 года.
Уточняется ресурс для его размещения - стриминговая платформа HBO Max.
Режиссер нового эпизода Бен Уинстон снова соберет на съемочной площадке всех звезд сериала: Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Кортни Кокс и Дэвида Швиммера.
Напомним, американский комедийный сериал «Друзья» рассказывает о жизни шести приятелей на Манхэттене. Его показ длился десять лет - с 1994 по 2004 год.
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