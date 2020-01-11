Джуд Лоу рассказал, зачем гулял в одних трусах для сериала «Новый Папа»
Звезда сериала «Новый Папа», голливудский актер Джуд Лоу рассказал, зачем согласился на предложение режиссера Паоло Соррентино прогуляться одних плавках по пляжу во время съемок ленты.
Чтобы подчеркнуть скандальную красоту героя Джуда Лоу Пия XIII (в миру Ленни Беллардо), режиссер решил показать его в окружении красивых женщин и поставил задачу актеру пройти по пляжу в белоснежных трусах.
По словам Джуда Лоу, он опасался реакции своих пятерых детей, но они посмеялись над сценой фильма.
Актер считает, что несмотря на многочисленные недостатки Пия XIII, он смог претендовать на роль первого лица церкви. Лоу выразил теплое отношение к действующему папе Римскому Франциску, которого назвал примером для подражания.
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