Джуд Лоу рассказал, зачем гулял в одних трусах для сериала «Новый Папа»

По словам Джуда Лоу, он опасался реакции своих пятерых детей, но они посмеялись над сценой фильма.

Актер считает, что несмотря на многочисленные недостатки Пия XIII, он смог претендовать на роль первого лица церкви. Лоу выразил теплое отношение к действующему папе Римскому Франциску, которого назвал примером для подражания.

