Спустя год в Великобритании открываются театры

Театры в Великобритании прекратили свою работу в марте 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции. Накануне правительство страны дало разрешение на возобновление их деятельности уже с конца мая 2021 года.

Сначала зрители смогут посмотреть мюзиклы «Отверженные», «Все говорят про Джейми» и «Шесть». В начале июля лондонский театр «Савой» представит мюзикл «Красотка», созданный по одноименной романтической комедии с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях.

В конце августа в Королевском театре на Друри-Лейн в Лондоне можно будет посмотреть мюзикл «Холодное сердце», основанный на одноименном мультфильме студии Disney. В спектакле прозвучит видоизмененная версия песни «Let It Go».

Пресс-службы театров отмечают, что зрителям для прохода на площадку могут понадобиться не только билеты, но и отрицательные тесты на Covid-19 или прививочный сертификат.

